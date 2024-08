L’agente di Dumfries incontra l’Inter: “Niente semaforo verde”

Il rinnovo di Denzel Dumfries è uno dei temi caldi dell’estate dell’Inter. Una trattativa che sembra essere vicina al traguardo, con un nuovo incontro tra Piero Ausilio e l’agente dell’olandese avvenuto ieri a Milano. Ancora niente semaforo verde, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ma l’esito della trattativa non sembra essere in dubbio.

Infatti, se negli scorsi mesi le richieste di Dumfries erano state ritenute esagerate, è lo stesso olandese che rivisto le sue pretese economiche e sembra ormai pronto ad accettare l’offerta da 4 milioni di euro più bonus, fino al 2028 dell’Inter.

In questo senso, il faccia a faccia di ieri sarebbe stato molto positivo, sebbene non abbia ancora portato a una soluzione definitiva. Ma quest’ultima non dovrebbe tardare troppo ad arrivare.