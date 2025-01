Infortunio Thuram, quante partite può saltare con l’Inter

Negli ultimi giorni in casa Inter si è creata un po’ di apprensione per le condizioni fisiche di Marcus Thuram. L’attaccante francese è infatti uscito nell’intervallo della partita contro l’Atalanta in semifinale di Supercoppa Italiana a causa di un fastidio muscolare.

Quest’oggi la società ha comunicato l’esito di questo infortunio, non si tratta di un grave problema muscolare ma l’attaccante nerazzurro non dovrebbe però prendere parte alla finale di Supercoppa in programma lunedì 6 gennaio. Sarà proprio il derby contro il Milan, una partita quindi che nessun calciatore vorrebbe mai saltare.

Si tratta di un infortunio simile a quello subito da Nicolò Barella in Lazio-Inter: in quel caso il centrocampista sardo è rimasto fuori una settimana saltando la gara di Coppa Italia contro l’Udinese ma tornando a disposizione per il match contro il Como.

Per Thuram si possono quindi ipotizzare delle tempistiche di rientro simili e andare dunque a rivederlo in campo domenica 12 per la partita di campionato contro il Venezia. L’augurio che Inzaghi e il suo staff si fanno è proprio questo ma andrà valutato giorno per giorno l’evoluzione di questo infortunio.