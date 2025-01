Addio rimandato per Stankovic: “L’Inter osserva la sua crescita”

Sono diversi i giovani talenti di proprietà dell’Inter che stanno brillando in prestito in giro per il mondo. Su tutti c’è Filip Stankovic, protagonista nelle ultime settimane con la maglia del Venezia. Lontano dall’Italia, invece, sta mettendosi in mostra anche suo fratello minore, Aleksandar Stankovic.

Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’Inter starebbe continuando a osservare con attenzione la crescita del centrocampista classe 2005, che con la maglia del Lucerna ha collezionato 18 presenze di cui 15 da titolare.

Stankovic è un elemento importante del club svizzero e, anche per questo motivo, l’Inter avrebbe preciso la decisione di fargli terminare la stagione lì, rimandando l’addio e rinunciando a un cambio di maglia nel corso della finestra di mercato di gennaio.