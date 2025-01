Finale Supercoppa, la conferenza stampa di Inzaghi: data e orario

Il 2025 dell’Inter è partito con il botto, una bella prestazione contro l’Atalanta ha permesso agli uomini di Simone Inzaghi di vincere 2-0 la semifinale di Supercoppa Italiana e prendersi un posto in finale dove sfideranno il Milan. Sarà un derby molto sentito visto che in palio c’è il primo trofeo della stagione.

Tutti i tifosi dell’Inter stanno contando le ore che li separano da questa attesa sfida contro i rivali del Milan. La Supercoppa Italiana può diventare per entrambe il primo trofeo dell’anno e vincerlo proprio in un derby è sempre motivo di gioia. In vista di questa gara delicata Inzaghi terrà una conferenza stampa.

La società nerazzurra ha comunicato sul proprio sito ufficiale che domani – domenica 5 gennaio – alla vigilia del derby in finale di Supercoppa, Inzaghi presenterà la partita in conferenza stampa alle ore 8:30 italiane (le 10:30 locali) assieme ad un giocatore ancora da svelare presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riad.

In seguito il gruppo squadra dell’Inter svolgerà una seduta di allenamento alle ore 14:30 presso l’Al Riyadh Club. Sarà una sessione tecnica importante per l’allenatore nerazzurro per completare al meglio la preparazione di questo delicatissimo derby di Milano da giocare in terra saudita.