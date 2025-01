Chi è Sozza, l’arbitro di Inter-Milan: ha già diretto un derby di Milano

L’Inter ha la possibilità di vincere un trofeo fin da subito in questi primissimi giorni del 2025. Lunedì 6 gennaio avrà infatti l’occasione di alzare nuovamente la Supercoppa Italiana ma per farlo dovrà battere gli storici rivali del Milan nella finale di questa competizione che si disputa in Arabia Saudita.

L’AIA quest’oggi ha reso note le designazioni arbitrali per questo delicatissimo incontro: è stato scelto Simone Sozza come direttore di gare per il derby di Milano di dopodomani che mette in palio la Supercoppa 2024/25. Il fischietto della sezione di Seregno sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Tegoni (che a loro volta hanno in Perrotti una riserva. Il quarto ufficiale sarà Fabbri mentre al VAR ci sarà Marini con Doveri come suo assistente.

Sozza rievoca solo dolci ricordi alla mente degli interisti perché fino ad oggi ha diretto cinque partite dei nerazzurri e tutte quante sono finite con un successo. Tra queste gare spicca in particolare il derby contro il Milan vinto 5-1 la scorsa stagione, un match scolpito nella memoria di tutti i tifosi della Beneamata che naturalmente si augurano possa essere di buon auspicio per questa finale di lunedì sera alle ore 20.