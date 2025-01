Primavera, che TONFO Inter: sconfitta clamorosa con la Juve

La stagione dell’Inter Primavera fino ad ora sta procedendo molto bene con una Youth League eccezionale e una lotta al vertice in campionato che, fino ad oggi, era molto aperta e non negava ai nerazzurri un posto nelle prime posizioni.

Tuttavia, oggi l’Inter U20 è andata a Torino per sfidare i pari età della Juventus ed è incappata in una sconfitta a sorpresa per 3-2: i gol portano le firme di Quieto e Spinaccè per i nerazzurri e di Vacca (doppietta) e Florea per i bianconeri.

Un ko che assume toni quasi incredibili se si sottolinea il fatto che al 63′ i nerazzurri di Andrea Zanchetta si sono portati sullo 0-2 ma poi in due minuti hanno subito due reti facendo pareggiare la Juventus. I bianconeri padroni di casa hanno saputo poi gestire meglio il finale e realizzare il terzo gol al 76′.

Questa sconfitta allontana l’Inter dai primi posti della classifica in Primavera 1. Ora i nerazzurri sono sesti a quota 31 punti (sorpassati oggi proprio dalla Juventus) e se la Roma capolista dovesse vincere domani contro il Verona, allungherebbe a quota 39. Il prossimo impegno dei ragazzi di Zanchetta sarà lunedì 13 in casa con il Sassuolo.