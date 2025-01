Milan, Conceicao perde uno dei TITOLARI per il derby in finale

Lunedì sera alle ore 20 l’Inter sfiderà il Milan e in palio ci sarà il trofeo della Supercoppa Italiana che sarà anche il primo titolo della stagione. Naturalmente si tratta di una partita molto sentita da entrambe le tifoserie, come ogni volta che queste due rivali si affrontano e ancora di più quando c’è in palio una coppa come in questo caso.

Per il nuovo allenatore del Milan, Sergio Conceicao, c’è però da fare i conti con una brutta notizia legata al recupero del suo numero 10, Rafael Leao. L’esterno portoghese è uno dei giocatori rossoneri più rappresentativi ma è fermo ai box dallo scorso 20 dicembre a causa di un problema muscolare rimediato nella partita contro il Verona.

Leao ha viaggiato in Arabia con i compagni perché tutto lo staff medico del Milan sperava potesse recuperare ed essere a disposizione per questa Supercoppa ma già in semifinale contro la Juventus non è sceso in campo e, secondo Matteo Moretto, il portoghese non riuscirà a recuperare al 100% neanche per la finale contro l’Inter e al massimo andrà in panchina per eventualmente dare una mano nella ripresa.