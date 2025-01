Frattesi non solo Roma: l’intreccio per l’Inter dalla Premier League

Negli ultimi giorni continua a tenere banco in casa Inter il destino di Davide Frattesi che, secondo molte fonti di mercato, vorrebbe lasciare la squadra di Simone Inzaghi in quanto scontento del basso minutaggio che gli viene concesso a causa di un’altissima concorrenza di qualità.

Una delle squadre che preme con più insistenza per avere il centrocampista ex Sassuolo è da ormai diverso tempo la Roma. Il club giallorosso vuole riportare Frattesi nella capitale dopo che ha già militato nelle loro fila a livello di settore giovanile.

Tuttavia, la Roma non è l’unica società interessata. Secondo quanto raccolto dal media britannico TeamTalk ci sarebbe infatti anche il Newcastle sulle tracce di Frattesi. Il numero 16 dell‘Inter può quindi finire in Premier League grazie ad un intreccio di mercato: il Manchester City è in crisi da diversi mesi e in questa sessione di gennaio vuole rinforzarsi prendendo Bruno Guimaraes proprio dai Magpies.

Se il centrocampista brasiliano dotato di grande tecnica dovesse davvero salutare il Newcastle, a quel punto si spianerebbe la strada per Frattesi verso la Premier League. Per lui si parla di un’offerta da circa 50 milioni di euro e andrebbe a fare coppia in mediana con un altro giocatore italiano come Sandro Tonali.