Inter rassegnata a perdere Frattesi: un SOSTITUTO è già scelto

La notizia che Davide Frattesi vorrebbe cambiare aria e lasciare l’Inter nel corso di questo 2025 è ormai rimbalzata ovunque. La dirigenza nerazzurra farà di tutto affinché in questa sessione di gennaio non ci siano cessioni illustri ma nel mercato estivo può cambiare tutto.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l‘Inter si starebbe muovendo già su una lista di possibili sostituti che devono però rispettare i paletti e le caratteristiche imposte da Oaktree. Marotta e Ausilio dovranno infatti individuare un sostituto giovane e talentuoso che possa diventare futuribile per i nerazzurri.

Niente innesto a costo zero su qualche giocatore già esperto e affermato come si è visto all’Inter nelle ultime stagioni con Calhanoglu, Mkhitaryan e Zielinski. I nomi fatti da Calciomercato.it sono quelli di Samuele Ricci del Torino, Adrian Bernabé del Parma e con l’attivazione della clausola di recompra per Giovanni Fabbian dal Bologna.