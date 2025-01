UEFA, in arrivo nuove SANZONI FPF: la posizione dell’Inter

Nella giornata odierna Calcio e Finanza, riportando dati presi da La Gazzetta dello Sport, ha proposto un aggiornamento sulla situazione economica delle squadre italiane legato alle ultime novità del Fair Play Finanziario della UEFA e ai paletti imposti da questa norma.

La buona notizia è che si respira un aria di serenità per molte squadre italiane fra cui l’Inter. La società nerazzurra è ormai considerata sana grazie all’ottimo comportamento dal punto di vista finanziario delle ultime annate e anche all’insediamento di Oaktree come nuova proprietà. Il fondo statunitense è infatti considerato un sinonimo di garanzia ben più affidabile di Zhang.

Le nuove sanzioni che la UEFA invierà tra febbraio e maggio a quelle squadre in difficoltà e che non hanno saputo rispettare le indicazioni, non dovrebbero quindi coinvolgere alcuna squadra italiana. La Roma versa in una situazione non rosea ma dovrebbe riuscire a salvarsi.

Si tratta certamente di un’ottima notizia per l’Inter e tutti i suoi tifosi dopo che negli anni passati ci sono state delle condizioni molto rigide da rispettare sul fronte delle cessioni e degli acquisti per non far andare troppo in rosso il bilancio societario.