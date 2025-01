Tegola Thuram: l’annuncio UFFICIALE dell’Inter sull’infortunio

Non arrivano buone notizie in merito alle condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese è uscito all’intervallo di Inter-Atalanta, semifinale di Supercoppa Italiana, per un problema agli adduttori della coscia sinistra.

Come riportato dal club nerazzurro in una nota ufficiale sul proprio sito, si tratta di una lieve elongazione, come rivelato dagli esami strumentali alle quali si è sottoposto nel pomeriggio di oggi. Questo il comunicato ufficiale dell’Inter:

“Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a Riyadh ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata nella giornata di domani”.