Asse Inter-Roma, scambio IMMEDIATO: “Piace davvero a Inzaghi”

Il tema calciomercato in casa Inter negli ultimi giorni è stato travolto dal malumore di Davide Frattesi che secondo molte fonti non avrebbe più intenzione di restare in panchina e sarebbe pronto a lasciare i nerazzurri per giocare con più continuità altrove. Sulle sue tracce si è mossa subito con tempestività la Roma.

La società giallorossa vorrebbe riportare nella capitale il centrocampista ex Sassuolo visto che ha già giocato lì a livello di settore giovanile. Non si tratta però dell’unico affare che Roma e Inter potrebbero cercare di chiudere insieme nelle prossime sessioni di mercato.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, è nata un’idea di scambio tra le due società: a Claudio Ranieri serve un attaccante di scorta mentre a Simone Inzaghi un difensore dopo tutte le defezioni che ci sono state nella prima metà di stagione nel reparto arretrato.

Da qui nasce l’ipotesi di uno scambio tra Mehdi Taremi e Gianluca Mancini visto che il difensore ex Atalanta non è uno degli incedibili nella Roma mentre l’attaccante iraniano fa spesso panchina nell’Inter avendo davanti due mostri sacri come Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Nel 2025 Inter e Roma potrebbe quindi dare il via ad un vero e proprio asse di mercato nel quale il possibile trasferimento di Frattesi non sarebbe l’univo movimento tra Milano e la capitale: ci sono da far quadrare i conti e i bilanci ma queste opzioni non possono essere scartate a priori.