Acerbi in bilico: l’Inter ha 4 nomi per il NUOVO difensore

Nonostante la stagione attuale stia entrando ora nel suo vivo, l’Inter è già al lavoro per programmare la strategia per il futuro in chiave mercato. C’è un obiettivo che più di tutti sembra essere chiaro: la difesa va rinnovata e ringiovanita. E questo porterà il club a delle serie riflessioni su Francesco Acerbi.

Come scrive Tuttosport, il futuro del difensore è tutto da decifrare, vista l’età, 37 anni a febbraio, e i guai fisici avuti fin qui. Ecco perché la dirigenza interista starebbe già monitorando quattro nomi sui quali puntare per la prossima estate.

Due arrivano dall’Atalanta: si tratta di Hisak Hien e Giorgio Scalvini. Sempre viva anche la pista, che porta a Jaka Bijol dell’Udinese, da tempo nel taccuino nerazzurro; mentre nelle ultime settimane ha preso piede anche il nome di Mario Gila della Lazio.