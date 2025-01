ADDIO scritto per il portiere: l’Inter vuole piazzarlo a gennaio

Yann Sommer è il titolare indiscusso dell’Inter ormai dalla scorsa stagione, con Josep Martinez che scalpita alle sue spalle, ma che ancora non ha trovato troppo spazio. In prestito, poi ci sarebbe anche Filip Stankovic, che al Venezia sta impressionando. I nerazzurri, però, hanno sotto contratto anche un altro numero uno.

Si tratta di Ionut Radu, da mesi ormai fuori rosa e in cerca di definire il suo futuro. Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri confidano di piazzarlo in questa finestra di mercato, con alcuni club in Serie B che sarebbero interessati a lui.

Si tratterebbe di Sampdoria e Palermo, i quali però non si sarebbero fatti ancora avanti in modo concreto. Occhio, allora, anche a possibile piste estere. Inoltre, a breve dovrebbero arrivare novità anche in merito al cambio di agente, con Radu che dovrebbe passare da Damiani e Pastorello.