Rinnovo De Vrij, c’è il DOPPIO rifiuto: lo scenario per il futuro

Stefan De Vrij è stata una delle sorprese più liete in questa prima parte di stagione dell’Inter. Grazie anche ai problemi fisici di Acerbi, l’olandese ha trovato molto spazio, confermandosi come un giocatore ancora molto affidabile. Un rendimento che ha acceso le riflessioni in merito al suo futuro.

Questo perché, come riportato da Tuttosport, le squadre interessate a strapparlo ai nerazzurri non mancherebbero. Lo stesso De Vrij, però, avrebbe declinato l’approccio del Napoli e dei club arabi, avendo la permanenza all’Inter come sua priorità.

Dal canto proprio, la dirigenza interista avrebbe già fatto sapere all’entourage del giocatore di voler discutere esercitare l’opzione di rinnovo del contratto fino al 2026. Al tempo stesso, però, non è da escludere che nei prossimi mesi le parti si siedano al tavolo per discutere un possibile rinnovo biennale.