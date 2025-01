Thuram out: Inzaghi sceglie il sostituto per Inter-Milan

L’infortunio di Marcus Thuram in Inter-Atalanta è una notizia che ha messo subito in allarme tutto il mondo nerazzurro in vista della finale di Supercoppa. Una presenza dell’attaccante francese contro il Milan sembra essere attualmente in forte dubbio. Per questo motivo Simone Inzaghi starebbe già valutando i possibili sostituti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome più quotato è quello di Mehdi Taremi, che potrebbe avere una grande occasione per dare una sterzata importante alla sua stagione. L’iraniano sarebbe la scelta più naturale, essendo partito titolare in Coppa Italia e in tutte le gare di Champions League.

La prima alternativa all’iraniano per affiancare Lautaro Martinez, sarebbe Joaquin Correa. L’argentino, infatti, sarebbe in vantaggio nelle gerarchie rispetto a Marko Arnautovic.