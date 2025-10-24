24 Ottobre 2025

Infortunio UFFICIALE in difesa: salta Napoli-Inter

Altro calciatore indisponibile per Chivu

Le parole di Cristian Chivu dopo Juventus-Inter

Si è aperta con una comunicazione ufficiale la conferenza stampa di questo pomeriggio di Cristian Chivu ad Appiano Gentile, alla vigilia del big match tra Napoli-Inter. Il club nerazzurro, infatti, ha fatto sapere ai giornalisti presenti in sala che domani non sarà a disposizione un calciatore per via di un infortunio rimediato nelle scorse ore.

Come annunciato ufficialmente dall’Inter, si tratta del giovane Tomas Palacios. Il centrale argentino ha riportato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra e non partirà con i compagni verso Napoli. Il classe 2003 si aggiunge alla lista degli infortunati insieme a Marcus Thuram, Matteo Darmian e Raffaele Di Gennaro.

