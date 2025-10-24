Napoli-Inter senza un titolare: UFFICIALE la frattura

Nuovo infortunio che rimescola le carte di Napoli-Inter alla vigilia del big match dello stadio Maradona. Dopo lo stop del giovane Tomas Palacios ufficializzato poche ore fa dal club nerazzurro, si è registrato un nuovo infortunio piuttosto pesante. Se l’argentino infatti non è considerato un calciatore di primo piano per la squadra di Cristian Chivu, in questo caso si tratta di un titolare che Antonio Conte non avrà a disposizione domani pomeriggio.

Nonostante avesse superato nelle ultime ore Milinkovic-Savic nel ballottaggio tra i pali, Alex Meret dovrà rinunciare per infortunio a Napoli-Inter. L’estremo difensore, come riportato dal bollettino medico del club partenopeo, nella rifinitura di questa mattina ha accusato una frattura del secondo metatarso del piede destro, confermata dagli esami strumentali.

A questo punto, nessun dubbio per Conte: sarà Milinkovic-Savic a difendere la porta del Napoli domani contro l’Inter dopo una prestazione non brillante contro il PSV. Questo il comunicato: “Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro”.