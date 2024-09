Infortunio UFFICIALE, salta Inter-Milan: TRE mesi di stop

Come spesso accaduto negli ultimi anni, la prima sosta della nuova stagione – dedicata agli impegni delle Nazionali del mini ciclo di settembre – ha causato dei seri infortuni. L’ultimo, stando alle informazioni circolate nelle scorse ore, terrà fuori un potenziale titolare del derby del prossimo 22 settembre tra Inter e Milan.

Come riportato da SporTeam AR, il rossonero Ismael Bennacer ha riportato un bruttissimo infortunio con la Nazionale Algerina. Il centrocampista del Milan è infatti andato ko durante un allenamento con la propria selezione e, stando all’esito ufficiale degli esami strumentali, ha accusato una durissima lesione di terzo grado al polpaccio.

Ciò significa che, oltre a saltare sicuramente il derby tra Inter e Milan, Bennacer potrebbe rimanere ai box per almeno tre mesi. In tal senso, hanno destato grande preoccupazione le immagini circolate nelle ultime ore che hanno immortalato il centrocampista in aeroporto di rientro a Milano seduto su una sedia a rotelle, dotato di stampelle ed accompagnatore al suo seguito.