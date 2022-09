Inter, spunta il nome di un possibile acquirente: potrebbe arrivare direttamente dall’NBA

Nonostante il rinnovato impegno da parte di Suning con l'aumento di capitale di 100 milioni in arrivo per l'Inter, le voci su una possibile cessione del club non si attenuano, anzi. Le ultime arrivano da Sport Mediaset, secondo cui un possibile acquirente potrebbe arrivare direttamente dal campionato di basket statunitense, l'NBA.