Inter, tutti i convocati dalle Nazionali con date e impegni: c’è Asllani

Sta per arrivare la prima sosta nazionali della stagione 2022/2023, l'unica pausa prima del Mondiale in Qatar. Il Belgio ha già annunciato che Romelu Lukaku non prenderà parte agli impegni in Nations League ma ci sono altri nerazzurri che invece sono già stati convocati. Vi aggiorneremo in tempo reale su tutte le convocazioni dei nerazzurri (e anche quelli in prestito) con i relativi impegni.