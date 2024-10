Inter al Pallone d’Oro, classifica UFFICIALE: la posizione di Lautaro

Si sta assegnando in questi minuti a Parigi il Pallone d’Oro 2024. Per l’Inter sono presenti due giocatori in top 30, ovvero Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez, con il turco si è classificato al 20° posto.

Fra i primi 10 invece l’argentino e capitano nerazzurro, che però non è riuscito ad entrare in top 5 e ha chiuso al settimo posto, diversamente da quanto ci si aspettasse. L’argentino, vincitore di scudetto e Coppa America da capocannoniere, si è comunque messo alle spalle nomi del calibro di Harry Kane, Toni Kroos e Lamine Yamal.