Inter, SVELATA la cifra (alta) dell’acquisto di Arnautovic

L’Inter ha approvato il bilancio 2023-24 e con esso sono state rese disponibili tutte le cifre relative ad acquisti, cessioni e plusvalenze. Fra quelle che più catturano l’attenzione c’è quella che fa riferimento a Marko Arnautovic, prelevato dal Bologna nell’estate 2023. Questo il comunicato del club:

“Marko Arnautovic è stato acquistato dal Bologna F.C. per un valore di acquisizione di 11,2 milioni di euro, attualizzato a 10,9 milioni“. Una cifra notevolmente alta, se rapportata alle prestazioni e all’età del giocatore.

Sempre a proposito di cifre, balza all’occhio che l’esborso più consistente fra il luglio 2023 e il giugno 2024 è stato quello per Davide Frattesi e non per Benjamin Pavard. Il primo è stato prelevato dal Sassuolo per 34,5 milioni di euro; il secondo dal Bayern Monaco per 33,29 milioni di euro.