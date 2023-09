Inter, gli allenatori con la media punti più alta: Inzaghi sul podio

“Quando arrivo in una squadra porto trofei, ricavi e poche perdite”. È una delle frasi più significative di Inzaghi da quando è all’Inter. Ma questa affermazione è incompleta: Simone, nelle squadre che allena, porta anche tanti punti in classifica.

Il piacentino si trova infatti sul podio dei tecnici con la media punti più alta della storia nerazzurra. Per la precisione, occupa il terzo posto: 2,09 punti a gara su un totale di 112 sfide. In vetta alla graduatoria troviamo l’inarrivabile Mourinho, a quota 2,18 in 76 partite giocate. Mentre la medaglia d’argento va a un altro allenatore del periodo recente: Antonio Conte, il predecessore di Inzaghi, che ha ottenuto una media di 2,11 in 65 incontri. Seguono al quarto e al quinto posto Mancini (2,01 con 217 gare) e Hector Cuper (1,93 in 75 match).

Chissà se Inzaghi riuscirà a migliorare il suo score e a scalare ulteriormente la classifica.