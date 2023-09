Inzaghi è tra i tecnici più pagati della Serie A: chi guadagna più di Simone?

In testa alla classifica di Serie A e sul podio degli allenatori più pagati. Simone Inzaghi non può di certo lamentarsi. Gli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione, così come quelli arrivati in queste prime tre partite, hanno convinto la dirigenza interista a offrire il prolungamento di contratto al proprio tecnico: 5 milioni più bonus (come previsto dall’accordo precedente) fino al 2025 (un anno in più rispetto alla scadenza iniziale).

Ma nel campionato italiano c’è chi guadagna di più. Stiamo parlando di José Mourinho, tecnico della Roma, e Max Allegri, allenatore della Juventus: entrambi hanno uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione. Al terzo posto, come detto, troviamo Inzaghi, mentre a seguire ci sono Stefano Pioli del Milan con un ingaggio da 4 milioni all’anno e poi Rudi Garcia, nuovo condottiero del Napoli: al francese spettano 3 milioni, così come a Gian Piero Gasperini dell’Atalanta e Maurizio Sarri della Lazio.

Se i valori di questa classifica sono corretti o meno, solo il campo potrà stabilirlo.