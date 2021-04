Inter, ad Appiano sedute dure per lo sprint finale: i prossimi 50 giorni saranno decisivi

Con metà squadra fuori per gli impegni delle rispettive nazionali, altri quattro calciatori assenti per Covid e Arturo Vidal alle prese con il recupero, Antonio Conte ha approfittato della sosta per spremere coloro che sono rimasti ad Appiano Gentile nelle ultime due settimane. Il tecnico leccese ha operato un ultimissimo richiamo di preparazione atletica in modo da mettere benzina a sufficienza nelle gambe dei propri ragazzi e da prepararli per lo sprint finale dei prossimi 50 giorni nei quali la squadra dovrà giocare 11 finali.

A partire da oggi se ne renderanno conto anche i nazionali che dovranno recuperare in parte il lavoro perso in queste due settimane. Per quanto riguarda coloro che hanno invece potuto di lavorare con serenità ad Appiano Gentile, come scritto dal Corriere dello Sport i ritmi a partire da martedì sono un po’ rallentati per l’avvicinarsi dell’impegno contro il Bologna di sabato sera. Un match che l’Inter vorrà vincere per iniziare col piede giusto un ciclo intenso di partite che potrebbe finalmente portare alla vittoria di uno scudetto.

DA SENSI AD ERIKSEN, IL BILANCIO DEI NAZIONALI >>>