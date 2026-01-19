19 Gennaio 2026

Inter-Arsenal, LIVE la conferenza stampa di Chivu

Le parole del tecnico verso la sfida Champions

Giornata di vigilia ad Appiano Gentile in vista dell’appuntamento di Champions League di domani sera tra Inter-Arsenal. Dopo l’allenamento aperto ai media questa mattina, è il momento della conferenza stampa di Cristian Chivu e delle sue parole sul big match che potrebbe indirizzare in maniera già decisiva le sorti dei nerazzurri nella fase campionato a due giornate dal termine.

A partire dalle 14.00, le parole in diretta di Chivu nella cronaca testuale di Passione Inter dalla sala stampa di Appiano Gentile con la nostra inviata.

PREMI F5 PER AGGIORNARE

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.