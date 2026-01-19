Chi è Pinheiro, l’arbitro di Inter-Arsenal: un solo precedente

A San Siro ritornano finalmente le emozioni che solo la Champions League sa regalare con l’appuntamento in programma martedì 20 gennaio alle 21.00 tra Inter-Arsenal. Si tratta della penultima giornata della fase campionato, prima dell’ultimo incontro fissato per la prossima settimana in casa del Borussia Dortmund.

Come annunciato dall’Uefa, sarà il portoghese João Pinheiro ad arbitrare la sfida tra Inter-Arsenal. Il fischietto 38enne verrà assistito in campo da Bruno Jesus e Luciano Maia, mentre João Gonçalves farà da IV Ufficiale. Al Var il connazionale Tiago Martins, assistito dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande.

Un solo precedente lega João Pinheiro all‘Inter: l’unico match diretto dal portoghese risale alla vittoria ottenuta dai nerazzurri nella passata stagione a San Siro contro il Lipsia nella fase campionato, maturata grazie all’autorete decisiva di Lukeba.