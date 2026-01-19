Buone notizie per Chivu: torna tra i convocati per Inter-Arsenal

Josep Martinez è pronto a tornare a disposizione. Il portiere spagnolo dell’Inter ha recuperato dall’infortunio alla caviglia che lo aveva costretto a fermarsi prima della sfida contro il Parma e sarà tra i convocati per il match di domani sera contro l’Arsenal in Champions League.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 13 nerazzurro ha svolto ieri l’intera seduta di allenamento insieme al resto del gruppo, dimostrando di aver superato il problema fisico. Una notizia che rappresenta un’alternativa in più per Chivu, che ritrova così il suo estremo difensore di riserva in vista dell’importante appuntamento europeo.

La giornata di ieri ad Appiano Gentile è stata caratterizzata da un doppio binario di lavoro: scarico per chi aveva giocato a Udine sabato scorso, quando i nerazzurri si sono imposti per 0-1 in trasferta, e normale allenamento per chi invece non era sceso in campo nel match del Friuli. Il recupero di Martinez si inserisce in questo contesto, regalando al tecnico una soluzione in più tra i pali.

L’infortunio alla caviglia aveva fatto scattare qualche preoccupazione nello staff medico, ma il percorso di recupero è proceduto bene. Ora il portiere è pronto a riprendersi il suo posto in panchina per la sfida di domani sera in Europa.