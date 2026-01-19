Dimarco nel mirino dell’Arsenal: l’Inter risponde così

Federico Dimarco si conferma uno degli elementi fondamentali dell’Inter. Con la guida di Cristian Chivu, il rendimento del laterale sinistro è ulteriormente migliorato rispetto ai già ottimi livelli mostrati in precedenza. Una crescita che non è passata inosservata nemmeno oltre i confini nazionali.

Secondo Tuttosport, dalla Premier League si sono accesi i riflettori sul giocatore nerazzurro. L’Arsenal, attualmente in testa alla classifica inglese e prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League, avrebbe messo gli occhi sul numero 32. Si tratta di interessi ancora nella fase iniziale, ma il club di viale della Liberazione non vuole correre rischi.

Per questo motivo Marotta e Ausilio sono pronti ad avviare da febbraio le trattative per il prolungamento contrattuale. L’accordo attuale scade nel 2027 e tutte le parti coinvolte vogliono estenderlo almeno fino al 2029 con opzione per l’anno successivo, se non direttamente al 2030. Quest’ultima soluzione sarebbe preferita dal giocatore, che si aspetta anche un adeguamento economico per quanto dimostrato nelle ultime stagioni.

Attualmente Dimarco guadagna 4,2 milioni all’anno e potrebbe arrivare a percepirne tra i 5 e i 5,5 a stagione, cifra simile a quella di Bastoni. I lavori sono in corso e la direzione appare tracciata. Del resto, i numeri parlano chiaro: il classe 1997 non ha rivali in Serie A nel suo ruolo. Le statistiche mostrano 4 reti segnate e soprattutto 7 assist vincenti, dato che lo colloca al primo posto assoluto in questa speciale classifica.