Mlacic all’Inter, l’operazione si complica: cosa succede

La trattativa per portare Mlacic all’Inter ha subito una brusca frenata. Il giovane difensore, che sembrava ormai destinato ai nerazzurri, ha cambiato agente e con lui anche le sue priorità di mercato.

A far luce sulla situazione è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano: “Mlacic non è convinto del progetto Inter, ha cambiato procuratore, ci sono stati dei cambiamenti all’interno dell’operazione”.

Il difensore cerca ora alternative che ritiene più adatte al suo percorso professionale. Non mancano le pretendenti: oltre all’Udinese, anche il Como ha manifestato interesse per il giocatore. La pista interista, che appariva ben avviata, si è quindi raffreddata in modo significativo.

“A oggi Mlacic-Inter è più no che sì, l’operazione è praticamente saltata, il giocatore è alla ricerca di un progetto sportivo diverso che lo possa accogliere per il futuro”, ha concluso Moretto. Una battuta d’arresto inattesa per i nerazzurri, che dovranno valutare altri obiettivi per rinforzare il reparto difensivo.