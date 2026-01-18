Inter-Arsenal, Chivu recupera un infortunato!

La squadra guidata da Chivu ha svolto un lavoro leggero di recupero ad Appiano Gentile dopo la trasferta ad Udine.

La notizia più rilevante riguarda Josep Martinez. Il portiere spagnolo ha infatti lavorato insieme ai compagni durante l’intera sessione, superando così il problema fisico che lo aveva tenuto ai box nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Martinez è ora pienamente recuperato e sarà convocabile per il prossimo appuntamento europeo contro l’Arsenal in Champions League.