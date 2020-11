CdS – Sassuolo e Borussia M. decisivi? L’Inter assicura: Conte non è a rischio

Lascia inevitabilmente strascichi la partita di Champions League di ieri tra Inter e Real Madrid, non tanto per il risultato quanto per la (non) prestazione offerta dai nerazzurri in campo. L’inizio di stagione dal punto di vista dei numeri è decisamente sotto le aspettative per la squadra di Antonio Conte, e le voci di un possibile addio tornano insistenti soprattutto tra i tifosi.

Secondo il Corriere dello Sport però la sua posizione non sarebbe a rischio, così come assicurano dalla società. Le prossime due partite, quella di Serie A contro il Sassuolo, e di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach, saranno importanti se non decisive per il futuro. L’Inter deve inevitabilmente reagire e tornare sé stessa con l’aiuto di Conte, che deve riprendere ad incidere come prima.

