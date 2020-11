Inter-Real Madrid, Marelli: “Su Gagliardini rigore netto, inspiegabile il VAR. Vidal? Atteggiamento da rosso diretto”

La serata di Champions League di ieri sera per l’Inter è iniziata malissimo con il rigore procurato da Nicolò Barella e trasformato da Hazard, ed è proseguita ancora peggio. L’episodio chiave probabilmente è stata l’espulsione di Arturo Vidal per proteste nei confronti dell’arbitro Taylor dopo un contatto in area di rigore con Varane.

L’episodio – così come gli altri del match – è stato analizzato dall’ex arbitro Luca Marelli sul suo canale YouTube: “C’è qualcosa che non va in questo episodio, l’arbitro poteva fischiare il calcio di rigore. Non è vero che Vidal calci il terreno, ma la gamba sinistra di Varane. Non è però un episodio da dire. Ci sta anche non fischiarlo perché non è così evidente. E’ una valutazione soggettiva. Il rosso? E’ stato un regalo di Natale di Taylor, l’atteggiamento del cileno è da rosso diretto”.

Poi sul mancato rigore concesso per fallo su Gagliardini: “Taylor stava guardando cosa succedeva davanti alla porta, il contatto con Gagliardini protagonista è è fuori dal suo controllo ed è normale. La trattenuta è netta, Vazquez non guarda mai la palla. Sono rimasto sorpreso dal mancato intervento del VAR ed il velocissimo check”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<