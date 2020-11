Modric: “Io vicino all’Inter? Non ha senso parlarne oggi. Domani sarà come una finale”

Dopo le parole ascoltate nel primo pomeriggio nelle dichiarazioni di Antonio Conte e Samir Handanovic, è toccato a Luka Modric e Zinedine Zidane esprimere pochi istanti fa il punto di vista del Real Madrid. Il centrocampista croato, a fronte delle tante assenze, sarà con ogni probabilità in campo dal primo minuto. Proprio degli infortuni in casa madrilena e dell’importanza della partita, ha parlato il centrocampista croato in conferenza stampa. Queste le parole di Modric:

INTER – “Io vicino all’Inter? Quello che è successo nel 2018 è passato e non ha senso parlare di questo”.

FUTURO – “L’ho detto molte volte, vedremo cosa accadrà. Sempre do la stessa risposta. Io mi sento bene e voglio continuare nel Madrid. Sento che posso aiutare la squadra. Voglio finire qui la mia carriera, ma dipende da molte cose. Nessuno sarà più contento di me se potrò finire qui la carriera”.

BENZEMA – “E’ molto importante per noi, per quello che fa. L’altro giorno è mancato parecchio. Mariano è un altro tipo di calciatore, ma ha dimostrato che possiamo fidarci di lui. Io credo che ci dimostrerà ancora una volta che possiamo contare su di lui. Senza Karim dobbiamo dare tutti di più per coprire la sua assenza”.

ZIDANE – “Non lo stiamo difendendo solo ultimamente, ma lo difendiamo dal primo giorno. Siamo dalla parte del mister”.

IL MATCH – “E’ una finale per noi e bisogna giocarla da squadra, rimanendo uniti, aiutandoci in campo. Speriamo di essere all’altezza della partita”.

RINNOVO – “Mi sento bene. Se non ho giocato nelle ultime partite è una scelta del mister e quando gioco cerco di fare il massimo. Sto bene e mi sento forte. Ho tanto calcio e forza nelle gambe per continuare. Si sta parlando molto della mia situazione, vedremo cosa accadrà in futuro”.

IL MOMENTO – “Cosa ci sta mancando? Un po’ di tutto. Per prima cosa non dovrebbero esserci infortunati, questo è importante. La verità è che ci sta mancando costanza, ma abbiamo anche fatto vedere cose buone. A volte è difficile giocare senza pubblico e ne risentiamo. Ma credo che miglioreremo e che avremo una buona stagione”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<