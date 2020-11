Sassuolo-Inter, domani non ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte

Non c’è tempo per analizzare la sconfitta di ieri sera contro il Real Madrid, sabato pomeriggio alle 15:00 l’Inter tornerà in campo per la nona giornata di Serie A. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i nerazzurri saranno ospiti del Sassuolo di Roberto De Zerbi, grande rivelazione di questo inizio di stagione e secondo in classifica con 18 punti.

Con il match in programma sabato il mister interista Antonio Conte avrebbe dovuto svolgere la consueta conferenza stampa di vigilia nella giornata di domani. Il tecnico però non risponderà alle domande dei colleghi vista la concomitante assemblea dei soci che si terrà sempre nella giornata.

