Buone notizie per l’Inter: Marcelo Brozovic negativo al tampone. Sassuolo nel mirino

Arriva dall’infermeria una buona notizia per l’Inter e per Antonio Conte: Marcelo Brozovic è risultato negativo al tampone per il Covid-19. Il centrocampista croato era positivo dal 13 novembre quando ha contratto il virus in ritiro con la sua Croazia dopo la positività del compagno Domagoj Vida.

Adesso Brozovic – come riporta La Gazzetta dello Sport – seguirà tutto l’iter sanitario per rientrare il prima possibile in gruppo e strappare una convocazione già per la sfida di sabato pomeriggio alle 15 contro il Sassuolo. Difficile – se non impossibile – un suo impiego nel weekend, ma Conte può sorridere in vista del Borussia Mönchengladbach.

