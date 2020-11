Inter, che flop l’eventuale uscita ai gironi: il peso sul bilancio

La sconfitta di ieri sera in Champions League contro il Real Madrid apre scenari decisamente negativi per il futuro dell’Inter nel girone B. Nonostante all’inizio i nerazzurri erano i favoriti per il passaggio del turno insieme agli spagnoli, dopo 4 partite si trovano addirittura al quarto posto con soli 2 punti e la possibilità di passare alla seconda fase appesa ad un filo.

Come riporta Tuttosport l’eventuale eliminazione significherebbe l’ennesimo flop, sia per la terza eliminazione consecutiva nonostante un girone non impossibile, sia per la perdita sul bilancio economico. L’Inter infatti rischia di perdere tra i 10 e i 15 milioni di euro con l’uscita ai gironi, ecco perché dovrà fare di tutto per vincere le prossime due partite e sperare in un aiuto proprio del Real Madrid.

