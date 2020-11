Paolillo: “Non credo sia l’ultimo anno di Conte, non ne vedo tanti di migliori. Eriksen…”

Il futuro di Antonio Conte è un argomento molto caldo in queste ore dopo i brutti risultati di questo inizio di stagione da parte della sua Inter. Il tecnico nerazzurro non convince più i tifosi, mentre la società ha già rassicurato sulla sua permanenza.

Ai microfoni di TMW l’ex dirigente dell’Inter Ernesto Paolillo ha analizzato la situazione di Conte e non solo: “Ultimo anno? Non credo, e mi auguro anche di no. In giro non vedo tanti allenatori migliori, si tratta piuttosto di dover trovare l’equilibrio. Non dimentichiamoci che il campionato poi è solo all’inizio, e ancora non vedo nessuno primeggiare. Qualche settimana fa, per esempio, su chi lotta per lo Scudetto avrei detto Napoli, e poi invece mi hanno sorpreso l’altra sera col Milan. Eriksen non è un bidone ma non si è trovato in questa squadra”.