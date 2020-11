Vanheusden: “L’Inter è uno dei top club al mondo, sogno di ritornare. Infortunio? Sarò più forte”

Zinho Vanheusden, difensore belga cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e ora in forza allo Standard Liegi, è uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Prima dell’ennesimo brutto infortunio rimediato in campo, il classe 1999 ha esordito in Nazionale maggiore e in Belgio tutti si aspettano grandi cose da lui.

Nonostante i diversi infortuni, Zinho non molla e la dirigenza dell’Inter continua a monitorarlo con attenzione sul mercato. Lo stesso giocatore, concedendosi ai microfoni di Sporza, ha rivelato di voler tornare in futuro all’Inter: “Stiamo parlando di uno dei club più forti al mondo. A Milano sono cresciuto e ho giocato dei bei campionati con le giovanili, sogno un giorno di ritornare e vestire la maglia dell’Inter della prima squadra. Sono contento del percorso che sto facendo qui, ho conquistato anche la nazionale e spero di migliorare ancora di più. Mi auguro in futuro di ritornare a vestire la maglia nerazzurra”.

Sull’infortunio: “I primi 10 giorni sono stati terribili. Avevo molto dolore e non potevo fare nulla da solo. Non potevo nemmeno andare in bagno. L’infortunio è stata una delusione per me, sapevo che stavo andando bene. Ma tornerò più forte dopo questo infortunio. So quanto mi alleno”.

