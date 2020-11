Brambati: “Tra Conte e l’Inter qualcosa si è rotto. Esonero? Suning non se lo può permettere”

Massimo Brambati, ex calciatore di Serie A, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante Maracanà all’indomani della sconfitta rimeditata dall’Inter in Champions League contro il Real Madrid.

L’ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Maradona e non solo. Ecco le sue parole: “Ieri male male tutti. Sono rimasto deluso, anche da Vidal che si fa cacciare in modo gratuito. Aveva finito la scorsa stagione in crescendo. Credo il legame si sia interrotto. C’è un atteggiamento da parte di tutti che non va bene”.

Addio in vista? “L’esonero mi sembra ancora lontano, ha un ingaggio importante e non so se l’Inter può permetterselo”.

