Inter-Atalanta, Marotta (DAZN): “La famiglia Zhang ha speso tanto, merita rispetto”

Le parole del dirigente nerazzurro

"Anche se il mercato è chiuso siamo ovviamente attivi per monitorare le possibilità che il mercato offre. Onana? Abbiamo un signor portiere noi, ma anche lui è un profilo interessante. Azionariato popolare? Se ne è parlato tanto a livello mediatico ed è una cosa buona. Dimostra il loro amore, la fede per questi colori. L'Inter non rimarrà mai sola. D'altro canto c'è una società che ha speso centinaia di milioni di euro e che ora ha ridimensionato gli investimenti per cause esterne, che hanno colpito tutto il mondo, non noi soltanto. Serve un nuovo modello di sostenibilità che non deve coinvolgere solo noi. Al momento l'Inter è tranquilla finanziariamente. La famiglia Zhang ha speso tanto e ha portato la squadra alla vittoria, merita rispetto".