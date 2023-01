Inter-Atalanta, occasione per Lukaku dal primo minuto?

Romelu Lukaku è alla fine del tunnel? Ancora presto per dirlo, visto che anche in questa stagione aveva dato segnali incoraggianti prima di risprofondare nei problemi fisici. Tuttavia si spera che questa possa essere la volta buona: da Appiano arrivano segnali incoraggianti.

Secondo le ultimissime riportate da Sky in vista della partita di Coppa Italia di questa sera tra Inter e Atalanta infatti, pare che le quotazioni del belga siano in netta ascesa. Le sue condizioni sembrano buone, tanto che Inzaghi starebbe valutando di schierarlo addirittura da titolare. Ovviamente non avrebbe i 90 minuti nelle gambe, ma sarebbe un buon banco di prova, oltre che una grande iniezione di fiducia per lui. Resta da capire se al posto di Correa o Lautaro Martinez ma, qualora dovesse giocare, potrebbe partire al posto del Toro, formando un tandem con il Tucu.