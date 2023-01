Esposito torna in Italia: nuova avventura al Bari

Esposito infatti ha terminato la propria esperienza in Belgio, molto travagliata a dire il vero, e ora proverà a ripartire da Bari, dove è stato girato in prestito dall'Inter. Esposito dovrà dimostrare tanto in questa esperienza: i crediti per la giovane età si stanno esaurendo e il club ha nerazzurro di una prova importante del suo reale valore.