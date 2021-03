Le probabili formazioni di Inter-Atalanta: Vidal insidia Eriksen

Dopo l’importantissima vittoria rimediata al Tardini contro il Parma, l’Inter di Antonio Conte è al lavoro per preparare la sfida in programma lunedì sera, a San Siro, contro l’Atalanta. Il tecnico nerazzurro sembrerebbe deciso a confermare lo stesso undici iniziale delle ultime partite.

Davanti ad Handanovic, confermatissimo il super trio Skriniar-de Vrij-Bastoni. Hakimi e Perisic sulle fasce, Brozovic in cabina di regia con Barella ed Eriksen ai suoi lati: l’unico ballottaggio, secondo La Gazzetta dello Sport, riguarda il fantasista danese con Vidal che scalpita per una maglia da titolare. In avanti torna la LuLa.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lautaro, Lukaku.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata

