UFFICIALE – Rinviate le gare di marzo in Sud America per le qualificazioni a Qatar 2022

Era nell’aria da qualche giorno, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: la federazione sudamericana ha deciso di rinviare le gare previste per la finestra di marzo (25 e 30) per le qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar nel 2022. La decisione è arrivata dopo alcune consultazioni con la FIFA e tra le varie Nazionali, ed alla base ci sarebbe l’impossibilità delle varie rose di avere i giocatori per tempo.

Notizia importante dunque per Antonio Conte e per l’Inter: Lautaro Martinez, Matias Vecino, Arturo Vidal ed Alexis Sanchez resteranno a Milano.

INTER-ATALANTA, VIDAL AL POSTO DI SANCHEZ?>>>