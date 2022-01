Inter, contro l’Atalanta per la storia: nel mirino quota 40

Inzaghi punta al record

L' Inter di Inzaghi viaggia a gonfie vele e anche il morale, dopo il trionfo in Supercoppa contro la Juventus , è alle stelle. Tuttavia questa sera l'impegno è di quelli molto probanti: l' Atalanta a Bergamo. Una vera e propria sfida Scudetto, che potrebbe, in caso di vittoria dell'Inter, abbattere parecchio il morale degli avversari. I nerazzurri poi questa sera potrebbero anche tagliare un traguardo storico.

L'Inter infatti in campionato segna da ben 39 turni consecutivi. L'ultima partita senza reti è infatti stata Udinese-Inter del 23 gennaio 2021. Da allora i nerazzurri hanno sempre segnato almeno un goal, mettendo a segno addirittura 95 reti in 39 partite, una media di 2,4 a partita. Se dovessero riuscire ad andare in goal anche contro l'Atalanta, per la terza volta nella storia della Serie A un club toccherebbe la quota delle 40 partite consecutive a segno. I due precedenti sono entrambi a marchio Juve: 44 nel 2017 e 43 nel 2014. Che i ragazzi di Inzaghi possano mettere nel mirino il record assoluto?