Mercato – Inter e Juve, braccio di ferro non solo per Dybala

I bianconeri ora preparano la "vendetta"

Che l' Inter voglia soppiantare il dominio della Juventus in ogni sua forma è evidente. La crociata di Marotta , iniziata con la costruzione di una squadra da Scudetto, sembra continuare anche sul mercato: il possibile assalto a Dybala a parametro zero ne è una prova. Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport , sarebbe pronta di rimbalzo la vendetta bianconera.

La Juventus infatti sarebbe pronta ad azioni di disturbo, più o meno concrete, sui principali obbiettivi di mercato dell'Inter per la prossima estate. Se da tempo infatti anche i bianconeri seguono Scamacca per l'attacco, obbiettivo valutato 40 milioni e per cui entrambi i club dovrebbero pensare a forme economiche molto creative, secondo la Rosea nel mirino ora avrebbero messo anche Frattesi. Il centrocampista è da diverso tempo uno dei principali obbiettivi dell'Inter, sia come vice Barella che come ipotetico vice Brozovic. Ma, spinta forse dalla corte a distanza iniziata su Dybala, anche la Juventus ora avrebbe chiesto al Sassuolo informazioni sul calciatore.