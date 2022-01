Mercato – Inter, spunta un nome nuovo per il centrocampo

Il norvegese può fare al caso nerazzurro più di Sensi

Pietro Magnani

Il mercato invernale dell'Inter, come più volte detto da Beppe Marotta, è aperto alle occasioni vantaggiose e soprattutto economiche. E l'ultima materializzatasi in ordine di tempo sembra rispondere alle esigenze nerazzurre. Secondo La Gazzetta dello Sportinfatti, in caso di uscita di Sensi, l'Inter avrebbe pronto il sostituto.

Secondo la Rosea infatti il nome nuovo per il centrocampo di Inzaghi sarebbe quello di Morten Thorsby, mediano norvegese della Sampdoria. I blu cerchiati, fortissimamente interessati ad avere Stefano Sensi in prestito, starebbero usando Thorsby per forzare la mano all'Inter, nella speranza di concludere rapidamente l'operazione. E potrebbe avere colto nel segno, perché il norvegese piace molto per una caratteristica più unica che rara: percorre in media più chilometri di Brozovic a partita.

Thorsby arriverebbe in prestito, ma non è da escludere un eventuale riscatto a giugno. Il suo contratto infatti scade nel 2023 e non ha intenzione di rinnovare con la Samp. Per mandare in poRto lo scambio di prestiti però, prima ci sarà da convincere Sensi, ancora titubante. Domani previsto il faccia a faccia decisivo tra l'Inter e l'agente del calciatore, Beppe Riso.