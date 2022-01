Eriksen ha fretta di tornare: pronta la firma col nuovo club?

Il danese già a breve di nuovo protagonista?

A solo un mese dai primi passi sul campo da gioco e dalla rescissione con l'Inter, il centrocampista ha una voglia enorme di continuare con la propria passione. A tal punto che, secondo il The Times, Eriksen sarebbe in procinto di tornare a giocare addirittura in Premier League e la firma sul nuovo contratto sarebbe imminente, addirittura prevista per i prossimi giorni. L'obbiettivo è quello di riprendere il prima possibile per poter giocare i mondiali di Qatar 2022 con la nazionale danese. Ancora però non si sa quale sarebbe il presunto club che gli avrebbe proposto un contratto.